Прощание с актрисой Евгенией Брик пройдёт в Лос-Анджелесе, а похороны — в Москве

Прощание с актрисой Евгенией Брик состоится в Лос-Анджелесе, где она жила в последнее время и проходила лечение от тяжёлой болезни, а похороны пройдут в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артистки.

"Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдёт кремация, хоронить будут позже в Москве", — сказал собеседник агентства.

Будет ли организовано прощание с актрисой в столице России — неизвестно. Её супруг режиссёр Валерий Тодоровский пока остаётся в США.