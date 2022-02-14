Прощание с актрисой Евгенией Брик пройдёт в Лос-Анджелесе, а похороны — в Москве
Будет ли организовано прощание с артисткой в столице России — неизвестно. Её супруг режиссёр Валерий Тодоровский пока остаётся в США.
Актриса Евгения Брик. Фото © ТАСС/ Антон Новодережкин
Прощание с актрисой Евгенией Брик состоится в Лос-Анджелесе, где она жила в последнее время и проходила лечение от тяжёлой болезни, а похороны пройдут в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артистки.
"Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдёт кремация, хоронить будут позже в Москве", — сказал собеседник агентства.
Будет ли организовано прощание с актрисой в столице России — неизвестно. Её супруг режиссёр Валерий Тодоровский пока остаётся в США.
Евгения Брик известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других. О её смерти стало известно 11 февраля. Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Однако позже СМИ сообщили, что Брик боролась с онкологическим заболеванием. Ей было всего 40 лет.
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