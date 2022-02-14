Депутат Вторыгина — о Дне святого Валентина: Это лучше, чем "хвататься за оружие"

Парламентарий при этом отметила, что старшее поколение всё равно не воспримет этот праздник, а вот в жизнь молодёжи день 14 февраля уже вписался.

День святого Валентина, который отмечают в западных странах 14 февраля, чужд культуре нашей страны, но если российская молодёжь хочет его праздновать, то в этом нет ничего критичного. Такое мнение выразила заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

"Этот праздник не наш, он пришёл к нам с той стороны. Но я за то, что если есть возможность сказать друг другу добрые слова, слова любви или влюблённости, то пусть это будет. Молодёжь это любит и воспринимает. Кто бы что ни говорил, я вижу, что он (День святого Валентина. — Прим. Лайфа) вписался и молодые его празднуют — кто-то тюльпанчик, кто-то шоколадку дарит. Но у нас и своих праздников достаточно, это и 23 Февраля, и 8 Марта. Надо наши праздники праздновать", — сказала парламентарий в беседе с Лайфом.

Вторыгина подчеркнула, что День святого Валентина является праздником чисто для молодёжи, потому что старшее поколение всё равно его не воспримет. В любом случае, как отметила собеседница, лучше дарить друг другу валентинки, а не "хвататься за оружие".

"Доброта спасёт мир и любовь друг к другу, и желание быть внимательными. Я только за то, чтобы мы были добрее, внимательнее друг к другу и дарили улыбки", — заключила парламентарий.