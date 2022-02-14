Юрист Добровинский: МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения после командных соревнований фигуристов, а также после женского одиночного катания, если россиянка Камила Валиева окажется на подиуме, показывает, что комитет делает всё, чтобы спортсменку возненавидел весь мир. Таким мнением с Лайфом поделился юрист Александр Добровинский.

"МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир. Ведь все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают, — это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх", — сказал юрист.

Добровинский задался вопросом, что если спортсменка допущена до выступлений, то почему её попадание на пьедестал грозит отсутствием церемонии награждения, в том числе и для фигуристок других стран.