Юрист Добровинский: МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир
Юрист отметил, что от решений чиновников не должны страдать фигуристки и их болельщики, которые хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале.
Камила Валиева. Фото © instagram / kamilavalieva26
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения после командных соревнований фигуристов, а также после женского одиночного катания, если россиянка Камила Валиева окажется на подиуме, показывает, что комитет делает всё, чтобы спортсменку возненавидел весь мир. Таким мнением с Лайфом поделился юрист Александр Добровинский.
"МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир. Ведь все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают, — это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх", — сказал юрист.
Добровинский задался вопросом, что если спортсменка допущена до выступлений, то почему её попадание на пьедестал грозит отсутствием церемонии награждения, в том числе и для фигуристок других стран.
Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что вся страна желает спортсменке выиграть соревнования.
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