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Юрист Добровинский: МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир

Юрист отметил, что от решений чиновников не должны страдать фигуристки и их болельщики, которые хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале.

14 февраля, 11:26
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<p>Камила Валиева. Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXLgIFjI844/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kamilavalieva26</a></p>

Камила Валиева. Фото © instagram / kamilavalieva26

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения после командных соревнований фигуристов, а также после женского одиночного катания, если россиянка Камила Валиева окажется на подиуме, показывает, что комитет делает всё, чтобы спортсменку возненавидел весь мир. Таким мнением с Лайфом поделился юрист Александр Добровинский.

"МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир. Ведь все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают, — это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх", — сказал юрист.

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Добровинский задался вопросом, что если спортсменка допущена до выступлений, то почему её попадание на пьедестал грозит отсутствием церемонии награждения, в том числе и для фигуристок других стран.

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что вся страна желает спортсменке выиграть соревнования.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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