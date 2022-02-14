МИД РФ предупредил россиян о возможных провокациях на Украине
Ведомство всегда рекомендует в напряжённых ситуациях следить за сообщениями Ситуационно-кризисного центра.
Здание Министерства иностранных дел РФ. Фото © ТАСС/ Владимир Гердо
Гражданам России, находящимся на Украине или собирающимся посетить эту страну, посоветовали следить за сообщениями МИД в связи с ситуацией в Незалежной, не исключены провокации. Об этом заявил директор департамента "Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ" Юрий Горлач.
"Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов на Украине", — сказал он журналистам, отметив, что МИД всегда рекомендует в напряжённых ситуациях следить за сообщениями ДСКЦ.
Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на свидетельства очевидцев заявило, что на Украину перестали впускать граждан России. Позже пресс-секретарь Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко опроверг эту информацию СМИ.
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