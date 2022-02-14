МИД РФ предупредил россиян о возможных провокациях на Украине

Гражданам России, находящимся на Украине или собирающимся посетить эту страну, посоветовали следить за сообщениями МИД в связи с ситуацией в Незалежной, не исключены провокации. Об этом заявил директор департамента "Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ" Юрий Горлач.

"Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов на Украине", — сказал он журналистам, отметив, что МИД всегда рекомендует в напряжённых ситуациях следить за сообщениями ДСКЦ.