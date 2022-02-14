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В Киеве стартовали переговоры Зеленского и Шольца

Немецкий канцлер прибыл на чёрном "мерседесе" и пожал руку украинскому президенту, отметив, что рад его видеть. После беседы также запланирована совместная пресс-конференция политиков.

14 февраля, 11:38

Кадр из видео © Facebook / Офис президента Украины

Шольц прибыл на встречу с Зеленским в Киеве © Facebook / Офис президента Украины

В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца. Как сообщает пресс-служба офиса главы украинского государства, переговоры проходят в Мариинском дворце.

"Также под председательством Владимира Зеленского и Олафа Шольца состоятся украинско-немецкие переговоры", — уточняется в сообщении на сайте офиса.

Шольц: Германия готова к любому формату диалога с Россией

Шольц: Германия готова к любому формату диалога с Россией

Уточняется, что после беседы также запланирована совместная пресс-конференция политиков. На опубликованных пресс-службой офиса лидера Незалежной видео показано, что Шольц прибыл на встречу на чёрном "мерседесе". При встрече политики обменялись рукопожатиями и приветственными фразами, а после зашли во дворец.

Ранее Лайф сообщал, что Шольц намерен 15 февраля посетить Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что обсуждаться на них будет в том числе украинская тема.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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