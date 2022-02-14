В Киеве стартовали переговоры Зеленского и Шольца

Шольц прибыл на встречу с Зеленским в Киеве © Facebook / Офис президента Украины

В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца. Как сообщает пресс-служба офиса главы украинского государства, переговоры проходят в Мариинском дворце.

"Также под председательством Владимира Зеленского и Олафа Шольца состоятся украинско-немецкие переговоры", — уточняется в сообщении на сайте офиса.

Уточняется, что после беседы также запланирована совместная пресс-конференция политиков. На опубликованных пресс-службой офиса лидера Незалежной видео показано, что Шольц прибыл на встречу на чёрном "мерседесе". При встрече политики обменялись рукопожатиями и приветственными фразами, а после зашли во дворец.