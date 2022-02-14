Комитет Думы поддержал оба проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР
Согласно второму документу, признать республики нужно после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договорённостей. Уже завтра они могут быть внесены на обсуждение в Госдуму.
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Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления об обращении палаты к президенту России признать Донецкую и Луганскую народные республики. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, они оба направлены в Совет Думы.
Второй вариант также предусматривает признание республик, однако после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договорённостей, в том числе и Минских соглашений. Его авторы полагают, что это ускорит процесс. Уже завтра, 15 февраля, уточнил неназванный собеседник агентства, оба постановления могут быть внесены на обсуждение в Государственную думу.
Лайф напоминает, что проект обращения по поводу признания республик Донбасса внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик защитит местное население от внешних угроз. В конце января сенатор Алексей Пушков заявлял, что руководство страны не рассматривает перспективу политического признания республик Донбасса.
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