Песков: Российские военные следуют протоколам при вторжении иностранных кораблей
За подробными комментариями представитель Кремля порекомендовал обращаться в оборонное ведомство.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Андрей Епихин
Российские военные строго придерживаются существующих протоколов при вторжении иностранных судов в территориальные воды РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислава Гаджимагомедова о том, что Россия всегда готова нанести удар по зашедшим в её территориальные воды иностранным кораблям и подлодкам.
"Существует определённый протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов", — ответил Песков и порекомендовал обращаться за подробностями в оборонное ведомство.
12 февраля в территориальных водах РФ около острова Уруп была обнаружена подлодка ВМС США. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства. И тогда подлодка покинула российские воды. Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права". При этом в Пентагоне опровергли сообщения о подлодке в российских водах, уточнив, что военные Соединённых Штатов проводят полёты и морские операции только в международных пространствах.
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