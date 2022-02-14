Песков: Российские военные следуют протоколам при вторжении иностранных кораблей

Российские военные строго придерживаются существующих протоколов при вторжении иностранных судов в территориальные воды РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислава Гаджимагомедова о том, что Россия всегда готова нанести удар по зашедшим в её территориальные воды иностранным кораблям и подлодкам.

"Существует определённый протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов", — ответил Песков и порекомендовал обращаться за подробностями в оборонное ведомство.