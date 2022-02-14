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Жертвами стрельбы в кафе на востоке Украины стали двое этнических греков

Представители греческого МИД выразили искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелали пострадавшим в результате инцидента скорейшего выздоровления.

14 февраля, 12:47
<p>Фото на обложке © Getty Images / Olena Khudiakova / Ukrinform / Barcroft Media </p>

Фото на обложке © Getty Images / Olena Khudiakova / Ukrinform / Barcroft Media

Жертвами вооружённого конфликта на территории кафе в селе Гранитном на юге Донецкой области стали два этнических грека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Греции.

"Мы выражаем глубочайшую скорбь в связи с внезапной смертью двух соплеменников и тяжёлым ранением ещё двоих человек в селе Гранитное, которое находится недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины", уточнили в пресс-службе ведомства.

Представители греческого МИД также выразили искренние соболезнования семьям погибших и пожелали пострадавшим в результате инцидента скорейшего выздоровления.

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Напомним, стрельба произошла на территории кафе в Донецкой области в ночь на воскресенье, недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины. Стрелявшие были задержаны, возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство", "Покушение на умышленное убийство" и "Хулиганство". Как позже сообщила прокуратура, огонь открыли двое военнослужащих, погиб один солдат Нацгвардии, а также один гражданский.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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