Жертвами стрельбы в кафе на востоке Украины стали двое этнических греков
Представители греческого МИД выразили искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелали пострадавшим в результате инцидента скорейшего выздоровления.
Фото на обложке © Getty Images / Olena Khudiakova / Ukrinform / Barcroft Media
Жертвами вооружённого конфликта на территории кафе в селе Гранитном на юге Донецкой области стали два этнических грека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Греции.
"Мы выражаем глубочайшую скорбь в связи с внезапной смертью двух соплеменников и тяжёлым ранением ещё двоих человек в селе Гранитное, которое находится недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Представители греческого МИД также выразили искренние соболезнования семьям погибших и пожелали пострадавшим в результате инцидента скорейшего выздоровления.
Напомним, стрельба произошла на территории кафе в Донецкой области в ночь на воскресенье, недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины. Стрелявшие были задержаны, возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство", "Покушение на умышленное убийство" и "Хулиганство". Как позже сообщила прокуратура, огонь открыли двое военнослужащих, погиб один солдат Нацгвардии, а также один гражданский.
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