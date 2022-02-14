Жертвами стрельбы в кафе на востоке Украины стали двое этнических греков

Жертвами вооружённого конфликта на территории кафе в селе Гранитном на юге Донецкой области стали два этнических грека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Греции.

"Мы выражаем глубочайшую скорбь в связи с внезапной смертью двух соплеменников и тяжёлым ранением ещё двоих человек в селе Гранитное, которое находится недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Представители греческого МИД также выразили искренние соболезнования семьям погибших и пожелали пострадавшим в результате инцидента скорейшего выздоровления.