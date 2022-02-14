Басурин: Украина подготовила план вторжения на территорию Донбасса
По словам представителя Народной милиции ДНР, скоро этот документ будет утверждён на Совете национальной безопасности и обороны Незалежной.
Эдуард Басурин. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подготовил план вторжения на территорию республик Донбасса. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Генштаб ВС Украины уже подготовил план о вторжении на территории республик, он скоро будет утверждён на Совбезе Украины", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина продолжает наращивать военные силы в Донбассе. Он также отметил, что одновременно с усилением украинской стороны продолжается поставка вооружений Незалежной западными странами.
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