Басурин: Украина подготовила план вторжения на территорию Донбасса

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подготовил план вторжения на территорию республик Донбасса. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Генштаб ВС Украины уже подготовил план о вторжении на территории республик, он скоро будет утверждён на Совбезе Украины", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия-1".