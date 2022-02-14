Авербух призвал не забывать про Трусову и Щербакову на фоне ситуации с Камилой Валиевой

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с kp.ru призвал болельщиков не забывать про участие Александры Трусовой и Анны Щербаковой в Олимпиаде в Пекине на фоне ситуации с Камилой Валиевой.

"Я понимаю, что скандал дополнительно всколыхнул интерес к Валиевой. Но не будем забывать, что у нас выступают три девочки. В равной степени буду болеть за Трусову и Щербакову. Желаю каждой из них преодолевать выпавшие трудности. У каждой есть своя дорога. И свои точки трудностей, которые они преодолевали. Каждой, кроме удачи, желаю справиться со своим волнением", — заявил Авербух.

Он также назвал мудрым решение CAS допустить Камилу Валиеву до турнира одиночниц в рамках Олимпиады и заметил, что оно было принято благодаря хорошей работе наших юристов.

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.