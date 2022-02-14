Путин назвал "бесконечным и очень опасным" расширение НАТО на восток
Также российский лидер отметил, что МИД вскоре представит свои соображения по поводу ответов Вашингтона и альянса на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин назвал "бесконечным и очень опасным" расширение НАТО на восток за счёт постсоветских республик, включая Украину. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"По поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным и очень опасным расширением НАТО на восток теперь уже за счёт бывших республик СССР, включая Украину", — сказал президент.
Глава государства отметил, что министерство должно в скором времени предоставить свои соображения по поводу ответов США и Североатлантического альянса на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Ранее Лавров заявил, что ответ США на предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Россию. Он отметил, что документ состоит из двух частей, первая из которых реагирует на три ключевые проблемы.
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