Президент России Владимир Путин назвал "бесконечным и очень опасным" расширение НАТО на восток за счёт постсоветских республик, включая Украину. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"По поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным и очень опасным расширением НАТО на восток теперь уже за счёт бывших республик СССР, включая Украину", — сказал президент.

Глава государства отметил, что министерство должно в скором времени предоставить свои соображения по поводу ответов США и Североатлантического альянса на предложения Москвы по гарантиям безопасности.