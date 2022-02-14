Кадыров призвал Зеленского к выполнению Минских соглашений

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его к выполнению Минских соглашений.

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, ни президент России Владимир Путин, ни народы стран не хотят эскалации конфликта, а Зеленский как гарант конституции и безопасности украинцев и государства просто обязан сделать всё от него зависящее для установления мира.

"Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого западного мира со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией", — уточнил глава Чечни.

Кадыров выразил надежду, что жители страны восстановят историческую справедливость без "чьей-либо помощи извне".