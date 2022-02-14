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Кадыров призвал Зеленского к выполнению Минских соглашений

Украинский президент как гарант конституции и безопасности народа и государства просто обязан сделать всё от него зависящее для установления мира, отметил глава Чечни.

14 февраля, 13:10
<p>Рамзан Кадыров. Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/RKadyrov_95/1188" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kadyrov_95</a></p>

Рамзан Кадыров. Фото © Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его к выполнению Минских соглашений.

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, ни президент России Владимир Путин, ни народы стран не хотят эскалации конфликта, а Зеленский как гарант конституции и безопасности украинцев и государства просто обязан сделать всё от него зависящее для установления мира.

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"Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого западного мира со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией", — уточнил глава Чечни.

Кадыров выразил надежду, что жители страны восстановят историческую справедливость без "чьей-либо помощи извне".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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