Лавров сообщил Путину, что шанс договориться с США и НАТО по безопасности сохраняется
По словам главы МИД РФ, возможности российской стороны ещё не исчерпаны, их необходимо продолжать и наращивать. Ответ РФ сформулирован на десяти страницах, уточнил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил президенту России Владимиру Путину о том, что шансы договориться с НАТО и США по ключевым вопросам безопасности сохраняются.
"Будучи главой МИД, я должен сказать, что шансы есть всегда. Наши возможности далеко не исчерпаны, я бы предложил их продолжать и наращивать", — отметил министр на вопрос президента, есть ли шансы договориться с западными партнёрами или это будет бесконечным переговорным процессом.
На вопрос главы государства о том, сформирован ли уже проект ответа США и НАТО, Лавров уточнил, что он сформулирован на десяти страницах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на развязку отношений с Западом. При этом российские власти готовятся к худшим результатам переговоров по гарантиям безопасности, хотя надеются на лучшее, уточнил он.
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