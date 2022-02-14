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Лавров сообщил Путину, что шанс договориться с США и НАТО по безопасности сохраняется

По словам главы МИД РФ, возможности российской стороны ещё не исчерпаны, их необходимо продолжать и наращивать. Ответ РФ сформулирован на десяти страницах, уточнил министр.

14 февраля, 13:13
<p>Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60829/photos/59704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил президенту России Владимиру Путину о том, что шансы договориться с НАТО и США по ключевым вопросам безопасности сохраняются.

"Будучи главой МИД, я должен сказать, что шансы есть всегда. Наши возможности далеко не исчерпаны, я бы предложил их продолжать и наращивать", — отметил министр на вопрос президента, есть ли шансы договориться с западными партнёрами или это будет бесконечным переговорным процессом.

Лавров: Ответ США на предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Россию

Лавров: Ответ США на предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Россию

На вопрос главы государства о том, сформирован ли уже проект ответа США и НАТО, Лавров уточнил, что он сформулирован на десяти страницах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на развязку отношений с Западом. При этом российские власти готовятся к худшим результатам переговоров по гарантиям безопасности, хотя надеются на лучшее, уточнил он.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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