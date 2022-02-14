Лавров сообщил Путину, что шанс договориться с США и НАТО по безопасности сохраняется

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил президенту России Владимиру Путину о том, что шансы договориться с НАТО и США по ключевым вопросам безопасности сохраняются.

"Будучи главой МИД, я должен сказать, что шансы есть всегда. Наши возможности далеко не исчерпаны, я бы предложил их продолжать и наращивать", — отметил министр на вопрос президента, есть ли шансы договориться с западными партнёрами или это будет бесконечным переговорным процессом.

На вопрос главы государства о том, сформирован ли уже проект ответа США и НАТО, Лавров уточнил, что он сформулирован на десяти страницах.