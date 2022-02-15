На борту спутники и еда: С Байконура запущена ракета "Союз" с грузовым "Прогрессом"

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблём "Прогресс". Видео © Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблём "Прогресс", а уже через несколько минут после завершения работы всех трёх ступеней он отделился от последней и был выведен на заданную траекторию на орбите Земли.

"Прогресс" отправится к Международной космической станции по двухсуточной схеме. Стыковка с ней запланирована на 10:08 мск 17 февраля. Это первый запуск с Байконура в 2022 году.

На борту "Прогресса" около 1,6 тонны грузов. В том числе это бортовая аппаратура, кабельные укладки для модуля "Наука", одежда, еда, средства гигиены для космонавтов. А ещё "Прогресс" доставит на МКС 431 кг топлива, 420 литров питьевой воды и 40 кг сжатого азота в баллонах.

Есть и научный груз - шесть наноспутников «ЮЗГУ-55». Они созданы НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Космонавты отправят аппараты во время выхода в открытый космос. Спутники будут задействованы в программе научно-образовательного эксперимента «Радиоскаф».