Болеть с попкорном: Россияне для просмотра Олимпиады закупились закусками

Россияне в преддверии Олимпиады в Пекине, которая стартовала 4 февраля, стали запасаться "классическими" снеками и напитками: это чипсы, сухарики, сухие закуски из рыбы, попкорн, сладкая газировка. Также увеличился спрос на блюда и продукты китайской кухни. К такому выводу пришёл онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "Сбермаркет". Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

За последнюю неделю спрос на чипсы увеличился на 3% — их купили 80 тысяч пачек, а снеки из рыбы стали заказывать на 7% чаще, куплено было 15 тысяч упаковок. Также зрители спортивных игр за период Олимпиады набрали себе 27 тысяч пакетов сухариков и 23 тысячи мешков попкорна. Интерес к газированным напиткам и энергетикам остался на прежнем уровне: первые присутствуют в 13% корзин клиентов, последние — в 2%.

Зато в четыре раза вырос спрос на китайский чай, его приобрели более 2,3 миллиона раз. А ещё отмечен рост продаж китайского соуса: категорию выбирали на 38% чаще, чем обычно. Больше всего такого рода товары приобретали во Владивостоке, Перми и Новосибирске. Москвичи, напротив, подошли более осознанно и снизили количество потребления быстрых сухих закусок. Осознанный выбор продуктов поддержала гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса "Сбер.Здоровье" Алина Губанова.

"У такого отдыха есть и свои минусы: мы просто не замечаем, что успели насытиться и начали переедать. При этом привычка легко закрепляется и, становясь частью повседневности, влияет на вес и активность", — прокомментировала врач.

Выбор в пользу здорового перекуса не только позитивно влияет на самочувствие, но и помогает сэкономить. Так, "классический" набор болельщика, в который входит порция чипсов и пара бутылок сладкой газировки, обойдётся в среднем в 443 рубля. В то же время здоровая альтернатива, например лапша WOK с китайским чаем, будет стоить почти в два раза меньше, всего 251 рубль.