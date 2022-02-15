Турагентства стали отговаривать россиян от путешествия в Таиланд
С 1 по 10 февраля ковид там был выявлен у 18,72% гостей из РФ — фактически у каждого пятого. Участники туррынка допускают, что в этой стране повышенный уровень ложноположительных результатов.
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Из-за сложностей с процедурой въезда Таиланд может лишиться последних российских гостей. Ездить в эту страну не рекомендуют даже турагенты, мотивируя тем, что там более, чем в других странах, высок риск получить положительный ПЦР-тест.
Как сообщает "Коммерсант", агенты предупреждают туристов о дополнительных требованиях властей Таиланда, спрос на билеты туда начал сокращаться. Путешественникам советуют переориентироваться на "более лояльные страны". Об этом рассказал представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Подтвердила эту информацию и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. По её словам, операторы предлагают россиянам рассматривать на предмет отдыха Турцию, Египет, ОАЭ, Доминиканскую Республику, Кубу.
Свободно перемещаться по Таиланду туристы могут только после отрицательных тестов, которые были сданы по приезде. В случае положительного результата, если нет необходимости в госпитализации, карантин гость страны будет проходить в гостинице за свой счёт, а это может обойтись в 200 тысяч рублей. При этом получившие положительный ПЦР-тест должны будут пройти повторное исследование, за которое также придётся заплатить.
Между тем с 1 по 10 февраля ковид был выявлен у 18,72% российских туристов — фактически у каждого пятого. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин обращает внимание на то, что в случае с другими странами доля положительных тестов незначительна. Участники туррынка допускают, что в Таиланде повышенный уровень ложноположительных результатов.
Ранее Лайф писал, что Тунис отменил ПЦР-тесты и карантин для российских туристов. Австралия решила полностью открыть границы для туристов с 21 февраля. Финляндия может открыть границу для полностью вакцинированных туристов из России. Израиль упростил правила въезда для привитых "Спутником V" россиян. Куба отменила сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для россиян, но не всех. Привитые россияне с 1 марта смогут попасть на Кипр без ПЦР-теста.
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