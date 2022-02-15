Турагентства стали отговаривать россиян от путешествия в Таиланд

Из-за сложностей с процедурой въезда Таиланд может лишиться последних российских гостей. Ездить в эту страну не рекомендуют даже турагенты, мотивируя тем, что там более, чем в других странах, высок риск получить положительный ПЦР-тест.

Как сообщает "Коммерсант", агенты предупреждают туристов о дополнительных требованиях властей Таиланда, спрос на билеты туда начал сокращаться. Путешественникам советуют переориентироваться на "более лояльные страны". Об этом рассказал представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Подтвердила эту информацию и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. По её словам, операторы предлагают россиянам рассматривать на предмет отдыха Турцию, Египет, ОАЭ, Доминиканскую Республику, Кубу.

Свободно перемещаться по Таиланду туристы могут только после отрицательных тестов, которые были сданы по приезде. В случае положительного результата, если нет необходимости в госпитализации, карантин гость страны будет проходить в гостинице за свой счёт, а это может обойтись в 200 тысяч рублей. При этом получившие положительный ПЦР-тест должны будут пройти повторное исследование, за которое также придётся заплатить.