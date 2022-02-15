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Вильфанд предупредил жителей семи регионов о сибирских морозах

Показатели на градусниках там упадут до отметки минус 35–40. Так будет продолжаться по меньшей мере несколько дней.

15 февраля, 03:39

Фото на обложке © Pixabay

Юг Красноярского края, Хакасию, Забайкалье, Иркутскую область, Туву, Бурятию и Чукотку ожидают морозы до минус 35–40 градусов в ближайшие дни. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Сибири аномалии отрицательные. На юге Краснодарского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Туве, Бурятии настоящая сибирская зима: температура ночью будет опускаться до минус 30–35 градусов", рассказал он в беседе с ТАСС.

На Чукотке, согласно прогнозу Романа Вильфанда, будет ещё холоднее. Там ожидаются морозы от минус 35 до минус 40 градусов.

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Как ранее рассказывал Лайф, Вильфанд заявил о том, что в конце недели в Европейской России погода опередит климат на 50 дней. Кроме того, до четверга существенных осадков в регионе не ожидается, а высота снега уменьшится.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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