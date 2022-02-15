Вильфанд предупредил жителей семи регионов о сибирских морозах

Юг Красноярского края, Хакасию, Забайкалье, Иркутскую область, Туву, Бурятию и Чукотку ожидают морозы до минус 35–40 градусов в ближайшие дни. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Сибири аномалии отрицательные. На юге Краснодарского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Туве, Бурятии настоящая сибирская зима: температура ночью будет опускаться до минус 30–35 градусов", — рассказал он в беседе с ТАСС.

На Чукотке, согласно прогнозу Романа Вильфанда, будет ещё холоднее. Там ожидаются морозы от минус 35 до минус 40 градусов.