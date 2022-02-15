Дмитрий Полянский назвал утверждения о продвижении войск РФ к Украине смешными

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сообщения западных СМИ о том, что российские войска якобы продвигаются в сторону Украины, вызывают смех и удивление.

"Всё это, конечно, смешно. Мы каждый день узнаём что-то новое о нас и приписываемых нам планах нападения, вторжения, для нас это удивительно", — сказал Полянский в эфире YouTube-канала интернет-портала thegrayzone.com.

Телекомпания CNN ранее опубликовала статью, в которой, в основном на базе видеороликов из социальных сетей, сделала вывод, что силы ВС РФ якобы стягиваются к северо-восточной границе Украины. Российский дипломат отметил, что подобные сообщения "являются также полной неожиданностью и для украинцев".

"Выглядит так, словно только американцы в чём-то уверены, но они не делятся информацией — ни с нами, ни с украинцами", — констатировал дипломат.

Полянский также озвучил мнение, что Соединённые Штаты или их западные союзники с помощью информационной кампании вокруг ситуации на Украине могут вынашивать план по подготовке провокации в Донбассе. Он высказал предположение, что это отвлекающая операция, чтобы свести более масштабные озабоченности РФ в области безопасности к некоторым незначительным вопросам касательно Украины. Дипломат подчеркнул, что это одна из догадок, другие предположения могут быть потенциально очень опасными и состоять в том, что, возможно, США вместе с союзниками задумывают некую провокацию с вовлечением украинских вооружённых сил на линии соприкосновения.

"Говоря об украинских силах, это необязательно может быть украинская армия. Есть множество националистов, крайне правых, которые не отчитываются перед Киевом, имеют своих командиров", — уточнил дипломат.

Как писал Лайф ранее, Полянский заявил, что нагнетание ситуации вокруг Украины скоро "сдуется". Зампостпреда России при ООН уверен, что события развиваются по заранее заготовленному сценарию и Запад вскоре заявит о своей "победе".