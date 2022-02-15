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Дмитрий Полянский назвал утверждения о продвижении войск РФ к Украине смешными

Дипломат высказал предположение, что это отвлекающая операция, чтобы свести более масштабные озабоченности России в области безопасности к некоторым незначительным вопросам касательно Киева.

15 февраля, 03:16

Фото на обложке / Кадр из видео © YouTube-канал / The Grayzone

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сообщения западных СМИ о том, что российские войска якобы продвигаются в сторону Украины, вызывают смех и удивление.

"Всё это, конечно, смешно. Мы каждый день узнаём что-то новое о нас и приписываемых нам планах нападения, вторжения, для нас это удивительно", — сказал Полянский в эфире YouTube-канала интернет-портала thegrayzone.com.

Телекомпания CNN ранее опубликовала статью, в которой, в основном на базе видеороликов из социальных сетей, сделала вывод, что силы ВС РФ якобы стягиваются к северо-восточной границе Украины. Российский дипломат отметил, что подобные сообщения "являются также полной неожиданностью и для украинцев".

"Выглядит так, словно только американцы в чём-то уверены, но они не делятся информацией — ни с нами, ни с украинцами", — констатировал дипломат.

Полянский также озвучил мнение, что Соединённые Штаты или их западные союзники с помощью информационной кампании вокруг ситуации на Украине могут вынашивать план по подготовке провокации в Донбассе. Он высказал предположение, что это отвлекающая операция, чтобы свести более масштабные озабоченности РФ в области безопасности к некоторым незначительным вопросам касательно Украины. Дипломат подчеркнул, что это одна из догадок, другие предположения могут быть потенциально очень опасными и состоять в том, что, возможно, США вместе с союзниками задумывают некую провокацию с вовлечением украинских вооружённых сил на линии соприкосновения.

"Говоря об украинских силах, это необязательно может быть украинская армия. Есть множество националистов, крайне правых, которые не отчитываются перед Киевом, имеют своих командиров", — уточнил дипломат.

Полянский: Нет причин для вторжения на Украину 16 февраля

Полянский: Нет причин для вторжения на Украину 16 февраля

Как писал Лайф ранее, Полянский заявил, что нагнетание ситуации вокруг Украины скоро "сдуется". Зампостпреда России при ООН уверен, что события развиваются по заранее заготовленному сценарию и Запад вскоре заявит о своей "победе".

В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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