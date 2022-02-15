"Мы уже на пике": Вирусолог Альштейн спрогнозировал конец пятой волны ковида на апрель

Пятая волна коронавируса в России, связанная с "омикроном", может продлиться до апреля. Такой прогноз дал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

"Начиная с первых чисел февраля и сейчас мы живём в обстановке пика. Вот сегодня 180 тысяч заболевших. Может и опять подскочить немножко, но это мы уже на пике и выше уже не пойдёт. А спускаться будем, конечно, постепенно, медленно. Это и остаток февраля, март, и в апреле, возможно, будет падение этого пика", — отметил Альштейн в интервью порталу Ura.ru.

Вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачёв не до конца согласился с коллегой и озвучил мнение, что пятая волна CoViD-19 в РФ пройдёт быстрее. Он отметил, что заболеваемость в неоднородна по России, но в целом "омикрон" может царить ещё месяц.

"Осторожно сделаю прогноз, что ещё месяц. Надеюсь, что будет побыстрее. В других странах "омикрон" выдал резкий пик, затем падение, и дальше сохранялся довольно долгий хвост", — объяснил собеседник агентства.