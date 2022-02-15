"Мы уже на пике": Вирусолог Альштейн спрогнозировал конец пятой волны ковида на апрель
Однако его коллега Максим Скулачёв с этим не согласился и высказал предположение, что заболеваемость "омикроном" спадёт быстрее.
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Пятая волна коронавируса в России, связанная с "омикроном", может продлиться до апреля. Такой прогноз дал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
"Начиная с первых чисел февраля и сейчас мы живём в обстановке пика. Вот сегодня 180 тысяч заболевших. Может и опять подскочить немножко, но это мы уже на пике и выше уже не пойдёт. А спускаться будем, конечно, постепенно, медленно. Это и остаток февраля, март, и в апреле, возможно, будет падение этого пика", — отметил Альштейн в интервью порталу Ura.ru.
Вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачёв не до конца согласился с коллегой и озвучил мнение, что пятая волна CoViD-19 в РФ пройдёт быстрее. Он отметил, что заболеваемость в неоднородна по России, но в целом "омикрон" может царить ещё месяц.
"Осторожно сделаю прогноз, что ещё месяц. Надеюсь, что будет побыстрее. В других странах "омикрон" выдал резкий пик, затем падение, и дальше сохранялся довольно долгий хвост", — объяснил собеседник агентства.
Ранее Лай писал, что вирусолог Волчков оценил риски появления суперштамма коронавируса. По его словам, основной ресурсной базой для вируса являются люди, которые не переболели. Регионы, где таковых много, могут стать площадкой для формирования мутаций.
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