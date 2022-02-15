Пушков посчитал странным бегство американцев из Киева
Российский сенатор обратил внимание, что украинские власти, "судя по всему, не ощущают той угрозы, о которой всё время твердят" в Вашингтоне, и даже пытаются опровергать американскую информацию.
Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод посольства США из Киева во Львов. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
"Ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского. Это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины", – написал Алексей Пушков в своём телеграмм-канале.
Он отметил, что в Киеве по этому поводу молчат все, предпочитая делать видимость того, что ничего не происходит. Это, по мнению Пушкова, говорит о некой договорённости не мешать американцам исполнять свою партию.
Ранее Лайф писал, что Блинкен подтвердил решение временно перенести посольство из Киева во Львов. В качестве причины глава Госдепа назвал якобы имеющее место "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной.
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