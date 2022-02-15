Пушков посчитал странным бегство американцев из Киева

Власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод посольства США из Киева во Львов. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"Ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского. Это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины", – написал Алексей Пушков в своём телеграмм-канале.

Он отметил, что в Киеве по этому поводу молчат все, предпочитая делать видимость того, что ничего не происходит. Это, по мнению Пушкова, говорит о некой договорённости не мешать американцам исполнять свою партию.