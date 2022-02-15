"Дорогой подарок": Бузова объяснила, почему встречала День всех влюблённых без пары

Ольга Бузова объясняет, почему одинока. Видео © Intagram / buzova86

Блогерша, телеведущая Ольга Бузова объяснила, почему в День всех влюблённых была одинока. Своим видением сложившейся ситуации она поделилась с подписчиками в "Инстаграме", опубликовав соответствующее видео.

По мнению Бузовой, причина отсутствия в её жизни второй половинки в том, что она является слишком дорогим подарком для мужчины. Его, по её словам, позволить себе могут далеко не многие.

"День святого Валентина — любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить такой подарок", — заявила Бузова.