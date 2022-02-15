"Дорогой подарок": Бузова объяснила, почему встречала День всех влюблённых без пары
Чтобы высказаться на эту тему, знаменитость сняла для своих подписчиков видео, на котором попыталась шуткой обыграть ситуацию.
Ольга Бузова. Фото на обложке © Instagram / buzova86
Ольга Бузова объясняет, почему одинока. Видео © Intagram / buzova86
Блогерша, телеведущая Ольга Бузова объяснила, почему в День всех влюблённых была одинока. Своим видением сложившейся ситуации она поделилась с подписчиками в "Инстаграме", опубликовав соответствующее видео.
По мнению Бузовой, причина отсутствия в её жизни второй половинки в том, что она является слишком дорогим подарком для мужчины. Его, по её словам, позволить себе могут далеко не многие.
"День святого Валентина — любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить такой подарок", — заявила Бузова.
А ранее Лайф писал, что мать Ольги Бузовой рассказала, почему певица отметила день рождения не с семьёй.
Комментариев: 0