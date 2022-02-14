"Она вечна и бессмертна": Прохор Шаляпин поздравил умершую от ковида жену с Днём всех влюблённых

Российский певец Прохор Шаляпин поздравил покойную супругу Татьяну Клаудию Дэвис с Днём всех влюблённых, посвятив ей трогательный пост у себя в "Инстаграме". В нём 38-летний артист признался, что постоянно ощущает присутствие любимой и очень скучает по её объятиям.

"Танюша, дорогая, с Днём всех влюблённых! Я постоянно чувствую твою любовь и тепло твоей души, хотя тебя уже нет в этом мире. Всё пройдёт для нас, закончатся все истории. Останется только любовь. Она вечна и бессмертна", — написал Шаляпин, сопроводив пост совместными фотографиями с умершей женой.

Также певец обратился к подписчикам с просьбой беречь любовь, ведь она, по его словам, "является нашим спасением". Поклонники в свою очередь оставили соболезнования певцу и пожелали ему поскорее освободиться от терзающего душу гнёта. "Надо отпустить и жить дальше", "Вы были такой красивой парой", "Прохор, Татьяна смотрит на тебя с небес" — высказались комментаторы.