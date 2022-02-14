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"Она вечна и бессмертна": Прохор Шаляпин поздравил умершую от ковида жену с Днём всех влюблённых

Также артист обратился к подписчикам с просьбой беречь любовь, ведь она, по его словам, "является нашим спасением". Поклонники оставили соболезнования певцу и пожелали ему освободиться от гнёта.

14 февраля, 15:30
<p>Прохор Шаляпин с покойной женой Татьяной Дэвис. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZ8wpHPMe89/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Прохор Шаляпин с покойной женой Татьяной Дэвис. Фото © Instagram / shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин поздравил покойную супругу Татьяну Клаудию Дэвис с Днём всех влюблённых, посвятив ей трогательный пост у себя в "Инстаграме". В нём 38-летний артист признался, что постоянно ощущает присутствие любимой и очень скучает по её объятиям.

"Танюша, дорогая, с Днём всех влюблённых! Я постоянно чувствую твою любовь и тепло твоей души, хотя тебя уже нет в этом мире. Всё пройдёт для нас, закончатся все истории. Останется только любовь. Она вечна и бессмертна", — написал Шаляпин, сопроводив пост совместными фотографиями с умершей женой.

Прохор Шаляпин заявил, что квартиры умершей жены не собирается никому отдавать

Прохор Шаляпин заявил, что квартиры умершей жены не собирается никому отдавать

Также певец обратился к подписчикам с просьбой беречь любовь, ведь она, по его словам, "является нашим спасением". Поклонники в свою очередь оставили соболезнования певцу и пожелали ему поскорее освободиться от терзающего душу гнёта. "Надо отпустить и жить дальше", "Вы были такой красивой парой", "Прохор, Татьяна смотрит на тебя с небес" — высказались комментаторы.

Напомним, 42-летняя супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист не смог проститься с возлюбленной — Татьяна находилась в красной зоне, а на следующий день после смерти её тело кремировали в США.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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