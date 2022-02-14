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Певца Авраама Руссо задержали в аэропорту США из-за утери паспорта

Артист не заметил, как документ провалился между креслами, и спохватился только на паспортном контроле.

14 февраля, 14:45

Обложка © Instagram / avraamrusso

Известного исполнителя Авраама Руссо задержали в аэропорту Кеннеди (Нью-Йорк, США), куда он прибыл для операции на бедре. При прохождении границы певец вдруг не обнаружил у себя американского паспорта, хотя при посадке в самолёт документ точно был при владельце.

За помощью артист обратился к сотрудникам авиакомпании, которые достаточно быстро обнаружили потерю в салоне самолёта. Оказалось, документ провалился между креслами.

"В результате всех этих действий я потерял часа два, но главное — результат. Ведь без паспорта проблем бы была тьма... Завтра я еду на плановое УЗИ перед сложной операцией, потом снова возвращаюсь домой, в Москву", приводит слова звёздного пассажира "Стархит".

Для Авраама Руссо это будет уже не первое оперативное вмешательство. Проблемы со здоровьем у него начались после покушения, пережитого в 2006 году. Около полутора лет назад певца в первый раз прооперировали в США. Он рассказывал, что процедура была непростой и длилась более двух часов: через сосуды на ноге и шее пациенту ввели расширяющий раствор и специальный шарик — так называемый баллон, который раздували внутри для расширения вены.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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