Суд отправил в колонию сожителей из Северодвинска, замучивших до смерти кота Кузю

Анна-Виктория Громович и её сожитель Артём Лаврентьев признаны виновными в том, что замучили до смерти кота Кузю в Северодвинске, сообщает "Рен-ТВ".

Громович лишена свободы на три года и два месяца, которые она проведёт в колонии-поселении. Лаврентьев ближайшие 3,5 года будет находиться в колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2021 года пара издевалась над животным на протяжении недели, записывая ролики и публикуя их в Сети. После продолжительных мучений кот умер. Позднее обвиняемые признались, что издевались над питомцем, чтобы отомстить матери Лаврентьева. Убийство животного вызвало большой общественный резонанс.