Суд отправил в колонию сожителей из Северодвинска, замучивших до смерти кота Кузю
Всё происходящее с питомцем пара снимала на камеру и выкладывала ролики в Интернет. Делали они это, чтобы отомстить матери мужчины. Случившееся быстро получило отклик в обществе.
Анна-Виктория Громович и её сожитель Артём Лаврентьев. Фото © Instagram / anna.viktoria.gromovich
Анна-Виктория Громович и её сожитель Артём Лаврентьев признаны виновными в том, что замучили до смерти кота Кузю в Северодвинске, сообщает "Рен-ТВ".
Громович лишена свободы на три года и два месяца, которые она проведёт в колонии-поселении. Лаврентьев ближайшие 3,5 года будет находиться в колонии общего режима.
Следствие и суд установили, что в сентябре 2021 года пара издевалась над животным на протяжении недели, записывая ролики и публикуя их в Сети. После продолжительных мучений кот умер. Позднее обвиняемые признались, что издевались над питомцем, чтобы отомстить матери Лаврентьева. Убийство животного вызвало большой общественный резонанс.
Ранее Лайф рассказывал, что полиция Кубани проверяет сообщения об обстреле хаски неизвестными. Сейчас животному нужны медикаменты. Раненого пса доставили в приют, почти наверняка он останется инвалидом на всю жизнь.
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