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В Татарстане тело 12-летней школьницы нашли в бельевом шкафу

Следствие считает, что девочка покончила с собой, однако предсмертной записки она не оставила. Уточняется, что ребёнок рос в благополучной семье.

14 февраля, 14:30

Фото на обложке © Shutterstock

В одном из частных домов Тукаевского района Татарстана найдено тело двенадцатилетней школьницы. Трагедия произошла 13 февраля, сообщает новостной портал "Татарстан 24".

По данным издания, тело пятиклассницы в бельевом шкафу обнаружили родители. Они вызвали скорую и попытались реанимировать ребёнка. Врачи прибыли уже через четыре минуты после звонка, но девочка скончалась до их приезда.

По данным "Челнинских известий", следствие считает, что девочка покончила с собой, однако предсмертной записки она не оставила. Также сообщается, что ребёнок рос в благополучной семье.

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Ранее Лайф сообщал, что в Астраханской области девятилетняя девочка утонула в канале. Всё произошло, когда мать занималась в доме младшими детьми. При этом семья погибшей характеризуется положительно.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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