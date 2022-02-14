В Татарстане тело 12-летней школьницы нашли в бельевом шкафу

В одном из частных домов Тукаевского района Татарстана найдено тело двенадцатилетней школьницы. Трагедия произошла 13 февраля, сообщает новостной портал "Татарстан 24".

По данным издания, тело пятиклассницы в бельевом шкафу обнаружили родители. Они вызвали скорую и попытались реанимировать ребёнка. Врачи прибыли уже через четыре минуты после звонка, но девочка скончалась до их приезда.

По данным "Челнинских известий", следствие считает, что девочка покончила с собой, однако предсмертной записки она не оставила. Также сообщается, что ребёнок рос в благополучной семье.