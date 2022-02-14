Генерал Минобороны Оглоблин получил 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей
Подсудимый полностью признал вину и дал показания против других фигурантов, включая экс-заместителя главы Генштаба РФ генерал-полковника Халила Арсланова.
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Московский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего главу Первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглоблина в хищении 1,6 миллиарда рублей и назначил ему 4,5 года колонии. Об этом сообщает ТАСС.
Также, согласно приговору, осуждённый должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал вину и дал показания против других фигурантов, включая экс-заместителя главы Генштаба РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Гособвинение же просило назначить Оглоблину четыре года и 11 месяцев колонии.
Оглоблин совместно с Арслановым и иными соучастниками от имени Минобороны заключил контракт с компанией "Воентелеком" на поставку маршрутизаторов для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости.
Ранее Лайф рассказывал о том, что суд признал виновными шестерых экс-бойцов спецназа ФСБ в хищении 136 млн рублей. По данным следствия, они участвовали в разбойном нападении на бизнесмена летом 2019 года. Ещё двое фигурантов дела объявлены в розыск.
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