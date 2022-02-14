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Генерал Минобороны Оглоблин получил 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей

Подсудимый полностью признал вину и дал показания против других фигурантов, включая экс-заместителя главы Генштаба РФ генерал-полковника Халила Арсланова.

14 февраля, 14:18
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/supcourt/photos/1464236423783836" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Верховный суд Российской Федерации</a></p>

Фото © Facebook / Верховный суд Российской Федерации

Московский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего главу Первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглоблина в хищении 1,6 миллиарда рублей и назначил ему 4,5 года колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Также, согласно приговору, осуждённый должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал вину и дал показания против других фигурантов, включая экс-заместителя главы Генштаба РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Гособвинение же просило назначить Оглоблину четыре года и 11 месяцев колонии.

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Оглоблин совместно с Арслановым и иными соучастниками от имени Минобороны заключил контракт с компанией "Воентелеком" на поставку маршрутизаторов для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости.

Ранее Лайф рассказывал о том, что суд признал виновными шестерых экс-бойцов спецназа ФСБ в хищении 136 млн рублей. По данным следствия, они участвовали в разбойном нападении на бизнесмена летом 2019 года. Ещё двое фигурантов дела объявлены в розыск.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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