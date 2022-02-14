Генерал Минобороны Оглоблин получил 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей

Московский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего главу Первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглоблина в хищении 1,6 миллиарда рублей и назначил ему 4,5 года колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Также, согласно приговору, осуждённый должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал вину и дал показания против других фигурантов, включая экс-заместителя главы Генштаба РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Гособвинение же просило назначить Оглоблину четыре года и 11 месяцев колонии.