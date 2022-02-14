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В Германии уровень заполненности газохранилищ упал до 35%

При этом представитель Минэкономики ФРГ отметила, что решение об увеличении поставок голубого топлива является вопросом рынка и не зависит от государства.

14 февраля, 13:56

Фото на обложке © Pixabay

Объём голубого топлива в газохранилищах Германии на сегодняшний день составляет около 35%. Об этом сообщила представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ.

"Уровень заполненности сейчас составляет почти 35%. Как было заявлено на прошлой неделе, мы внимательно следим за ситуацией на протяжении всей зимы", — заявила она на брифинге в Берлине.

"Газпром" сообщил, что из подземных хранилищ Европы выкачано уже более 90% газа

"Газпром" сообщил, что из подземных хранилищ Европы выкачано уже более 90% газа

В этот сезон, как отметила представитель министерства, газовые хранилища (ГПХ) заполнены хуже, чем в прошлые. В связи с этим, по её словам, власти страны намерены принять меры для того, чтобы в дальнейшем ГПХ были заполнены лучше. При этом она добавила, что решение об увеличении поставок газа является вопросом рынка и не зависит от государства.

Ранее Лайф сообщал, что цена на газ в Европе превысила $1000 впервые с января. Общий рост составляет около 13,7%. Однако сейчас стоимость топлива немного упала, вновь опустившись ниже тысячи долларов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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