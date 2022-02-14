В Германии уровень заполненности газохранилищ упал до 35%

Объём голубого топлива в газохранилищах Германии на сегодняшний день составляет около 35%. Об этом сообщила представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ.

"Уровень заполненности сейчас составляет почти 35%. Как было заявлено на прошлой неделе, мы внимательно следим за ситуацией на протяжении всей зимы", — заявила она на брифинге в Берлине.

В этот сезон, как отметила представитель министерства, газовые хранилища (ГПХ) заполнены хуже, чем в прошлые. В связи с этим, по её словам, власти страны намерены принять меры для того, чтобы в дальнейшем ГПХ были заполнены лучше. При этом она добавила, что решение об увеличении поставок газа является вопросом рынка и не зависит от государства.