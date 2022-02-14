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"Молдовагаз" полностью рассчиталась с "Газпромом" за январские поставки газа

При этом компании до 20 февраля необходимо перечислить российскому поставщику ещё 51,1 миллиона долларов за 50% текущего потребления.

14 февраля, 13:54

Фото на обложке © ТАСС / Вениамин Демидецкий

Газораспределительная компания "Молдовагаз" полностью рассчиталась с долгами "Газпрому" за январские поставки голубого топлива. Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель компании Вадим Чебан.

"Сегодня АО "Молдовагаз" полностью расплатилось с ПАО "Газпром" за январские поставки газа", — написал он.

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При этом Чебан уточнил, что до 20 февраля газораспределительной компании необходимо перечислить российскому поставщику ещё 51,1 миллиона долларов за 50% текущего потребления.

Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики. При этом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала недружественным жестом письмо "Газпрома" с требованием выплатить долг за поставки газа в республику.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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