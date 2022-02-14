"Молдовагаз" полностью рассчиталась с "Газпромом" за январские поставки газа

Газораспределительная компания "Молдовагаз" полностью рассчиталась с долгами "Газпрому" за январские поставки голубого топлива. Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель компании Вадим Чебан.

"Сегодня АО "Молдовагаз" полностью расплатилось с ПАО "Газпром" за январские поставки газа", — написал он.