В Нефтекамске глыба льда рухнула с крыши на пенсионерку
Снежная масса проломила деревянную перекладину скамейки всего в шаге от женщины. По счастливой случайности жительница дома отделалась испугом и в больницу решила не обращаться.
Скриншот из видео © kp.ru
В Нефтекамске на пенсионерку упала глыба снега. Видео © kp.ru
В Нефтекамске пенсионерку накрыла сорвавшаяся с крыши дома "лавина" из снега и льда. Как сообщает kp.ru, это произошло, когда женщина возвращалась из магазина домой и на пару минут задержалась около подъезда.
На кадрах видно, как пенсионерка в испуге отбежала в сторону от опасного места и только отряхнула от снега шапку, не осознав, как ей повезло: упавшая масса проломила деревянную перекладину скамейки всего в шаге от неё.
Женщина отделалась испугом и в результате в больницу решила не обращаться. О полицейской проверке по факту случившегося пока не сообщается.
А ранее москвичка получила перелом позвоночника после падения глыбы льда с крыши здания на Саввинской набережной. Женщина была госпитализирована с множественными переломами, а также подозрением на черепно-мозговую травму и разрыв селезёнки.
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