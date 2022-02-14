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В Нефтекамске глыба льда рухнула с крыши на пенсионерку

Снежная масса проломила деревянную перекладину скамейки всего в шаге от женщины. По счастливой случайности жительница дома отделалась испугом и в больницу решила не обращаться.

14 февраля, 13:46

Скриншот из видео © kp.ru

В Нефтекамске на пенсионерку упала глыба снега. Видео © kp.ru

В Нефтекамске пенсионерку накрыла сорвавшаяся с крыши дома "лавина" из снега и льда. Как сообщает kp.ru, это произошло, когда женщина возвращалась из магазина домой и на пару минут задержалась около подъезда.

На кадрах видно, как пенсионерка в испуге отбежала в сторону от опасного места и только отряхнула от снега шапку, не осознав, как ей повезло: упавшая масса проломила деревянную перекладину скамейки всего в шаге от неё.

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Женщина отделалась испугом и в результате в больницу решила не обращаться. О полицейской проверке по факту случившегося пока не сообщается.

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В Москве глыба льда рухнула на машину, зацепив выходившую из авто девушку

А ранее москвичка получила перелом позвоночника после падения глыбы льда с крыши здания на Саввинской набережной. Женщина была госпитализирована с множественными переломами, а также подозрением на черепно-мозговую травму и разрыв селезёнки.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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