В Нефтекамске глыба льда рухнула с крыши на пенсионерку

В Нефтекамске на пенсионерку упала глыба снега. Видео © kp.ru

В Нефтекамске пенсионерку накрыла сорвавшаяся с крыши дома "лавина" из снега и льда. Как сообщает kp.ru, это произошло, когда женщина возвращалась из магазина домой и на пару минут задержалась около подъезда.

На кадрах видно, как пенсионерка в испуге отбежала в сторону от опасного места и только отряхнула от снега шапку, не осознав, как ей повезло: упавшая масса проломила деревянную перекладину скамейки всего в шаге от неё.

Женщина отделалась испугом и в результате в больницу решила не обращаться. О полицейской проверке по факту случившегося пока не сообщается.