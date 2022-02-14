Киев договорился с Минском о посещении учений РФ и Белоруссии "Союзная решимость – 2022"
Напомним, что российско-белорусские манёвры продлятся до 20 февраля. В ходе них военные отрабатывают отражение внешней агрессии и возможных террористических атак.
Артиллеристы у боевых машин 9К57 из состава реактивной системы залпового огня "Ураган" во время учений "Союзная решимость". Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Украина отправит военного атташе на учения РФ и Белоруссии, которые проходят на территории республики. В ответ на это Минск направит своего представителя на военные мероприятия в Незалежной. Об этом в ходе телефонного разговора договорились министр обороны Украины Алексей Резников и его белорусский коллега Виктор Хренин.
"В целях укрепления взаимного доверия достигнута договорённость о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь на Украину на мероприятия учений "Метель-2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республику Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решимость – 2022", — указано в сообщении Минобороны Незалежной.
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В ходе беседы Резников также добавил, что какие-либо угрозы и провокации со стороны Украины в адрес Белоруссии исключены, отметив, что это "просто невозможно". Хренин, как отмечается в сообщении, заверил украинского коллегу в том же.
Напомним, что совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость" стартовали 10 февраля. Манёвры пройдут на белорусских полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Они продлятся до 20 февраля.
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