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"Найди в себе силы": Татьяна Тарасова дала напутствие фигуристке Камиле Валиевой

Фигуристке необходимо выступить на олимпийском турнире женщин-одиночниц, невзирая на скандал, считает заслуженный тренер СССР.

14 февраля, 13:30
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российская фигуристка Камила Валиева должна собраться и откатать свою программу на Олимпийских играх в Пекине. Такое напутствие ей дала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Я хотела бы сказать, чтобы она нашла в себе силы, собралась и откатала. И не вспоминала ничего. Ни их слов, ни наших", — отметила Тарасова в беседе с "Вечерней Москвой".

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Напомним, ранее в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. 14 февраля Спортивный арбитражный суд вынес решение: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. Однако позже МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения призёров турнира фигуристок-одиночниц, если в тройку лучших попадёт наша 15-летняя спортсменка. Не будет церемонии и по итогам командного турнира, где победу одержала сборная России.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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