"Найди в себе силы": Татьяна Тарасова дала напутствие фигуристке Камиле Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева должна собраться и откатать свою программу на Олимпийских играх в Пекине. Такое напутствие ей дала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Я хотела бы сказать, чтобы она нашла в себе силы, собралась и откатала. И не вспоминала ничего. Ни их слов, ни наших", — отметила Тарасова в беседе с "Вечерней Москвой".