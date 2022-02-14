"Найди в себе силы": Татьяна Тарасова дала напутствие фигуристке Камиле Валиевой
Фигуристке необходимо выступить на олимпийском турнире женщин-одиночниц, невзирая на скандал, считает заслуженный тренер СССР.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российская фигуристка Камила Валиева должна собраться и откатать свою программу на Олимпийских играх в Пекине. Такое напутствие ей дала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
"Я хотела бы сказать, чтобы она нашла в себе силы, собралась и откатала. И не вспоминала ничего. Ни их слов, ни наших", — отметила Тарасова в беседе с "Вечерней Москвой".
Напомним, ранее в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. 14 февраля Спортивный арбитражный суд вынес решение: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. Однако позже МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения призёров турнира фигуристок-одиночниц, если в тройку лучших попадёт наша 15-летняя спортсменка. Не будет церемонии и по итогам командного турнира, где победу одержала сборная России.
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