Курс рубля резко вырос на фоне заявлений Лаврова о наращивании контактов с США и НАТО

Курс рубля в ходе валютных торгов на Московской бирже резко вырос. Так, доллар упал с отметки в 77,06 до 76,1 рубля, а евро опустился до 86,32 рубля, потеряв 0,76 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 15:43 мск.

К 15:57 мск рубль замедлил рост. Американская валюта торговалась на уровне 76,32 рубля, а евро — на уровне 85,51 рубля. Это произошло на фоне предложений главы МИД России Сергея Лаврова продолжать наращивать контакты с США и НАТО.