Курс рубля резко вырос на фоне заявлений Лаврова о наращивании контактов с США и НАТО
К 15:57 мск в ходе торгов на Московской бирже курс евро опустился до 85,51 рубля, а американская валюта торговалась на уровне 76,32 рубля.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Курс рубля в ходе валютных торгов на Московской бирже резко вырос. Так, доллар упал с отметки в 77,06 до 76,1 рубля, а евро опустился до 86,32 рубля, потеряв 0,76 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 15:43 мск.
К 15:57 мск рубль замедлил рост. Американская валюта торговалась на уровне 76,32 рубля, а евро — на уровне 85,51 рубля. Это произошло на фоне предложений главы МИД России Сергея Лаврова продолжать наращивать контакты с США и НАТО.
Ранее Лавров заявил, что ответ США на предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Россию. Он отметил, что документ состоит из двух частей, первая из которых реагирует на три ключевые проблемы.
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