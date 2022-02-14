Шойгу доложил Путину об инциденте с подлодкой США в водах РФ в районе Курил
По словам главы оборонного ведомства, субмарина зашла на достаточно большую глубину по меркам островов — более четырёх километров. Такая активность на востоке совершенно непонятна, уточнил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об инциденте с подводной лодкой ВМС США типа "Вирджиния", которая вошла в территориальные воды РФ в районе Курильских островов.
"В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из части учений в районе Курильских островов обнаружена подводная лодка, скорее всего, США, и в результате действий почти трёхчасовых лодка была выдворена с территории вод РФ, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов — это более четырёх километров", — сказал Шойгу.
Министр отметил, что такого рода активность на востоке совершенно непонятна и необоснованна.
Лайф напоминает, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп 12 февраля в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства. И тогда подлодка покинула российские воды. Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права". При этом в Пентагоне опровергли сообщения о подлодке в российских водах, уточнив, что военные Соединённых Штатов проводят полёты и морские операции только в международных пространствах.
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