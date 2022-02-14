Шойгу доложил Путину об инциденте с подлодкой США в водах РФ в районе Курил

"В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из части учений в районе Курильских островов обнаружена подводная лодка, скорее всего, США, и в результате действий почти трёхчасовых лодка была выдворена с территории вод РФ, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов — это более четырёх километров", — сказал Шойгу.