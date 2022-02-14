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Шойгу доложил Путину об инциденте с подлодкой США в водах РФ в районе Курил

По словам главы оборонного ведомства, субмарина зашла на достаточно большую глубину по меркам островов — более четырёх километров. Такая активность на востоке совершенно непонятна, уточнил он.

14 февраля, 13:30
<p>Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67586/photos/67374" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об инциденте с подводной лодкой ВМС США типа "Вирджиния", которая вошла в территориальные воды РФ в районе Курильских островов.

"В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из части учений в районе Курильских островов обнаружена подводная лодка, скорее всего, США, и в результате действий почти трёхчасовых лодка была выдворена с территории вод РФ, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов — это более четырёх километров", — сказал Шойгу.

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Американцы в Twitter высмеяли попытки США оправдаться за инцидент с подлодкой в водах РФ

Министр отметил, что такого рода активность на востоке совершенно непонятна и необоснованна.

Лайф напоминает, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп 12 февраля в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства. И тогда подлодка покинула российские воды. Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права". При этом в Пентагоне опровергли сообщения о подлодке в российских водах, уточнив, что военные Соединённых Штатов проводят полёты и морские операции только в международных пространствах.

Подлодку США у берегов Курил обнаружили противолодочные самолёты и субмарина ТОФ

Подлодку США у берегов Курил обнаружили противолодочные самолёты и субмарина ТОФ

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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