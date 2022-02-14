Названы потери населения в Ростовской области от нацистской оккупации

В Ростовской области в период фашистской оккупации в 1941–1943 годах погибла 761 тысяча человек. Об этом сообщила на заседании суда завкафедрой отечественной истории XX–XXI веков Южного федерального университета (ЮФУ) Мария Пономарёва. Отметим, что сегодня, 14 февраля, в Ростовском областном суде проходит первое за всю историю региона судебное слушание по факту геноцида мирного населения.

"Местные жители вынуждены были работать на нацистов поварами и уборщицами. Для немецких солдат и офицеров открылись публичные дома в Ростове-на-Дону, Таганроге, станице Кагальницкой. За любое проявление несогласия следовали расстрелы и избиения плетью", — сказала на заседании Пономарёва.

Она подчеркнула, что расстрелы мирного населения продолжались в течение всего периода оккупации Ростовской области. В общей сложности порядка 182 тысяч человек были казнены или загнаны в рабство. Кроме того, по словам эксперта, фашисты убивали детей, смазывая их губы ядом. Также Пономарёва добавила, что фашисты принесли более 13 миллиардов рублей ущерба экономике (в ценах 1944 года).