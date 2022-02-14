Названы потери населения в Ростовской области от нацистской оккупации
За любое проявление несогласия в отношении мирных граждан следовали расстрелы, избиения плетью и рабство. Кроме того, по словам эксперта, фашисты убивали детей, смазывая их губы ядом.
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В Ростовской области в период фашистской оккупации в 1941–1943 годах погибла 761 тысяча человек. Об этом сообщила на заседании суда завкафедрой отечественной истории XX–XXI веков Южного федерального университета (ЮФУ) Мария Пономарёва. Отметим, что сегодня, 14 февраля, в Ростовском областном суде проходит первое за всю историю региона судебное слушание по факту геноцида мирного населения.
"Местные жители вынуждены были работать на нацистов поварами и уборщицами. Для немецких солдат и офицеров открылись публичные дома в Ростове-на-Дону, Таганроге, станице Кагальницкой. За любое проявление несогласия следовали расстрелы и избиения плетью", — сказала на заседании Пономарёва.
Она подчеркнула, что расстрелы мирного населения продолжались в течение всего периода оккупации Ростовской области. В общей сложности порядка 182 тысяч человек были казнены или загнаны в рабство. Кроме того, по словам эксперта, фашисты убивали детей, смазывая их губы ядом. Также Пономарёва добавила, что фашисты принесли более 13 миллиардов рублей ущерба экономике (в ценах 1944 года).
Ранее Минобороны России рассекретило документы о зверствах нацистов. В архиве содержатся свидетельства о массовых убийствах мирных жителей. Материалы были опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации.
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