В Ростовской области суд заслушал показания потерпевших по делу о геноциде во времена ВОВ
В 2020 году поисковики обнаружили в городе Миллерово место массового уничтожения мирного населения. Всего были эксгумированы останки 266 человек, среди них были женщины и дети.
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В Ростовской области суд заслушал показания потерпевших по делу о геноциде народов СССР во времена Великой Отечественной войны, которые рассказали, как фашисты расправлялись с их родственниками в Миллеровском районе. Об этом сообщает РИА "Новости".
В суде, в частности, выступила потерпевшая Нона Бавыкина, которая жила в регионе во времена войны.
"Со слов отца, в один из дней оккупации к нам домой пришли фашисты, которые забрали дедушку и бабушку... Бабушку расстреляли", — рассказала она.
Также суд выслушал потерпевшую Татьяну Новак с рассказом о сестре её матери, которая во время войны работала на хлебокомбинате в Миллеровском районе и была комсомолкой.
"В один из дней домой пришли какие-то люди, позвали тётю якобы на собрание, с него она не вернулась... Слышала, что и других рабочих так же вызывали и они больше не возвращались", — сказала Новак.
Также в суде выступил житель Ростова-на-Дону Евгений Моисеев, пробывший в концентрационных лагерях около трёх лет. По его словам, пленные питались обрезками овощей и засохшим хлебом и работали по 12 часов в сутки. В одном из лагерей Моисееву на грудь прикрепили знак, обозначающий русского политзаключённого.
"Однажды немец увидел этот знак, скривился и говорит: "Рашн швайн". А я не выдержал и сказал ему, что он сам свинья. Меня потом долго били", — вспоминает потерпевший.
Ранее прокурор Ростовской области обратился в суд с просьбой признать геноцидом преступления фашистских оккупантов в регионе в период Великой Отечественной войны. На прошлой неделе суд приступил к слушанию дела по существу.
В 2020 году поисковики обнаружили в городе Миллерово место массового уничтожения мирного населения. Управление ФСБ России по Ростовской области предоставило следователям рассекреченные архивные материалы. В документах говорилось, что местные жители могли быть убиты в концлагере на территории города в период оккупации региона с 1942 по 1943 год. Всего были эксгумированы останки 266 человек, среди них были женщины и дети.
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