В Ростовской области суд заслушал показания потерпевших по делу о геноциде во времена ВОВ

В Ростовской области суд заслушал показания потерпевших по делу о геноциде народов СССР во времена Великой Отечественной войны, которые рассказали, как фашисты расправлялись с их родственниками в Миллеровском районе. Об этом сообщает РИА "Новости".

В суде, в частности, выступила потерпевшая Нона Бавыкина, которая жила в регионе во времена войны.

"Со слов отца, в один из дней оккупации к нам домой пришли фашисты, которые забрали дедушку и бабушку... Бабушку расстреляли", — рассказала она.

Также суд выслушал потерпевшую Татьяну Новак с рассказом о сестре её матери, которая во время войны работала на хлебокомбинате в Миллеровском районе и была комсомолкой.

"В один из дней домой пришли какие-то люди, позвали тётю якобы на собрание, с него она не вернулась... Слышала, что и других рабочих так же вызывали и они больше не возвращались", — сказала Новак.

Также в суде выступил житель Ростова-на-Дону Евгений Моисеев, пробывший в концентрационных лагерях около трёх лет. По его словам, пленные питались обрезками овощей и засохшим хлебом и работали по 12 часов в сутки. В одном из лагерей Моисееву на грудь прикрепили знак, обозначающий русского политзаключённого.

"Однажды немец увидел этот знак, скривился и говорит: "Рашн швайн". А я не выдержал и сказал ему, что он сам свинья. Меня потом долго били", — вспоминает потерпевший.

Ранее прокурор Ростовской области обратился в суд с просьбой признать геноцидом преступления фашистских оккупантов в регионе в период Великой Отечественной войны. На прошлой неделе суд приступил к слушанию дела по существу.