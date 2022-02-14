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Вяльбе рассказала о самой неожиданной медали на Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок отметила, что спортсмен, завоевавший награду, ушёл в тень после Пхёнчхана, из-за чего его успех в 2022 году стал сюрпризом.

14 февраля, 13:51
<p>Елена Вяльбе в окружении победителей эстафетной гонки на Олимпиаде в Пекине. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZ8Rc5ro9nN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elenavalbe</a></p>

Елена Вяльбе в окружении победителей эстафетной гонки на Олимпиаде в Пекине. Фото © Instagram / elenavalbe

Самой большой неожиданностью на проходящих в Пекине Олимпийских играх стала серебряная медаль Дениса Спицова в скиатлоне. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Не хочу сказать, что он прыгнул выше головы, но я была удивлена его состоянием и тем, как Денис провёл всю гонку. В этом году он вообще нас всех приятно удивляет — например, стал бегать классикой", — приводит её слова RT.

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Вяльбе напомнила, что после Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году, где Спицов завоевал два серебра и бронзу, спортсмен несколько ушёл в тень. Тем неожиданнее был его успех в 2022 году.

Напомним, помимо серебра в скиатлоне, где победу одержал ещё один россиянин Александр Большунов, Спицов выиграл золотую олимпийскую медаль в эстафете, где россияне не побеждали 42 года.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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