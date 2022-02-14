Вяльбе рассказала о самой неожиданной медали на Олимпиаде в Пекине

Самой большой неожиданностью на проходящих в Пекине Олимпийских играх стала серебряная медаль Дениса Спицова в скиатлоне. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Не хочу сказать, что он прыгнул выше головы, но я была удивлена его состоянием и тем, как Денис провёл всю гонку. В этом году он вообще нас всех приятно удивляет — например, стал бегать классикой", — приводит её слова RT.

Вяльбе напомнила, что после Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году, где Спицов завоевал два серебра и бронзу, спортсмен несколько ушёл в тень. Тем неожиданнее был его успех в 2022 году.