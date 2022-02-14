Цена на газ в Европе превысила $1000 впервые с января

Стоимость газа в Европе превысила одну тысячу долларов на открытии торгов впервые с января. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Отмечается, что общий рост цены топлива составляет около 13,7%. Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1031,8 тысячи долларов за одну тысячу кубометров или 88 евро за МВт/ч. Сейчас рост стоимости замедлился до 980 долларов за тысячу кубометров.