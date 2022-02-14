Цена на газ в Европе превысила $1000 впервые с января
Общий рост составляет около 13,7%. Однако сейчас стоимость топлива немного упала, вновь опустившись ниже тысячи долларов.
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Стоимость газа в Европе превысила одну тысячу долларов на открытии торгов впервые с января. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Отмечается, что общий рост цены топлива составляет около 13,7%. Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1031,8 тысячи долларов за одну тысячу кубометров или 88 евро за МВт/ч. Сейчас рост стоимости замедлился до 980 долларов за тысячу кубометров.
Ранее Лайф рассказывал, что о высоких ценах на газ в 2022 году предупредил аналитик Oxford Economics Ангел Талавера. Аналогичный прогноз касается и стоимости нефти в еврозоне, отметил эксперт. По его оценке, на это, в частности, повлияла геополитическая напряжённость в отношениях между Россией и Украиной.
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