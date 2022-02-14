Саратовский суд разрешил Tor обжаловать блокировку сайта в РФ
Если апелляция американской организации будет рассмотрена, то её вместе с материалами дела передадут в областной суд.
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Саратовский районный суд разрешил американской НКО The Tor Project Inc. обжаловать блокировку браузера Tor в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу инстанции.
В сообщении пресс-службы суда уточняется, что суд удовлетворил ходатайство Tor Project о восстановлении пропущенного срока обжалования решения суда от 2017 года об ограничении доступа к браузеру в России.
"Вынесено определение о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы", — говорится в сообщении.
В инстанции также заявили, что если апелляция организации будет рассмотрена, то её вместе с материалами дела передадут в Саратовский областной суд.
Напомним, в конце 2021 года разработчики Tor заявили, что с 1 декабря некоторые интернет-провайдеры в России начали блокировать доступ к браузеру. Он позволяет анонимно искать информацию в Интернете и защищён от прослушивания, поэтому нередко используется для выхода в скрытую сеть Даркнет. Позднее Роскомнадзор подтвердил блокировку сайта Tor на территории России.
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