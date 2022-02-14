НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Саратовский суд разрешил Tor обжаловать блокировку сайта в РФ

Если апелляция американской организации будет рассмотрена, то её вместе с материалами дела передадут в областной суд.

14 февраля, 14:07
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Саратовский районный суд разрешил американской НКО The Tor Project Inc. обжаловать блокировку браузера Tor в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В сообщении пресс-службы суда уточняется, что суд удовлетворил ходатайство Tor Project о восстановлении пропущенного срока обжалования решения суда от 2017 года об ограничении доступа к браузеру в России.

"Вынесено определение о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы", — говорится в сообщении.

В инстанции также заявили, что если апелляция организации будет рассмотрена, то её вместе с материалами дела передадут в Саратовский областной суд.

Малькевич назвал блокировку Tor важным шагом для обеспечения безопасности россиян

Малькевич назвал блокировку Tor важным шагом для обеспечения безопасности россиян

Напомним, в конце 2021 года разработчики Tor заявили, что с 1 декабря некоторые интернет-провайдеры в России начали блокировать доступ к браузеру. Он позволяет анонимно искать информацию в Интернете и защищён от прослушивания, поэтому нередко используется для выхода в скрытую сеть Даркнет. Позднее Роскомнадзор подтвердил блокировку сайта Tor на территории России.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1