Саратовский суд разрешил Tor обжаловать блокировку сайта в РФ

Саратовский районный суд разрешил американской НКО The Tor Project Inc. обжаловать блокировку браузера Tor в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В сообщении пресс-службы суда уточняется, что суд удовлетворил ходатайство Tor Project о восстановлении пропущенного срока обжалования решения суда от 2017 года об ограничении доступа к браузеру в России.

"Вынесено определение о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы", — говорится в сообщении.