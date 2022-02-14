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Главная авиакомпания Украины начала выводить самолёты за пределы страны

Пять "боингов" направлены в Испанию, два воздушных судна — на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград. Всего в авиапарке перевозчика — 25 лайнеров.

14 февраля, 13:59
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/flyuia.ua/photos/5135106659838192" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fly UIA</a></p>

Фото © Facebook / Fly UIA

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начала выполнять требования лизингодателей и выводить самолёты за пределы Незалежной. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"В связи с внешнеполитической ситуацией авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолётов для полётов в воздушном пространстве Украины", — сказано в записи.

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Уточняется, что пять воздушных судов Boeing 737-800 направлено в Испанию, при этом другие самолёты сохраняются во флоте компании. А два летательных аппарата отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград. Всего же в состав флота перевозчика входит 25 авиалайнеров. О любой новой информации компания будет уведомлять дополнительно.

Ранее Лайф сообщал, что власти Украины решили выделить 16,6 млрд гривен, чтобы не допустить авиаблокады. Кабинет министров рассчитывает, что эти деньги станут неким гарантийным фондом, который можно будет задействовать для покрытия рисков авиакомпаний.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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