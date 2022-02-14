Главная авиакомпания Украины начала выводить самолёты за пределы страны

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начала выполнять требования лизингодателей и выводить самолёты за пределы Незалежной. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"В связи с внешнеполитической ситуацией авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолётов для полётов в воздушном пространстве Украины", — сказано в записи.

Уточняется, что пять воздушных судов Boeing 737-800 направлено в Испанию, при этом другие самолёты сохраняются во флоте компании. А два летательных аппарата отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград. Всего же в состав флота перевозчика входит 25 авиалайнеров. О любой новой информации компания будет уведомлять дополнительно.