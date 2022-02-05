Суд арестовал главу предприятия Минэнерго по делу о хищении 25 млн рублей
Ранее сообщалось о задержании главы Федерального энергосервисного предприятия Николая Мягких.
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Районный суд города Москвы арестовал исполняющего обязанности главы подведомственного Минэнерго предприятия по подозрению в хищении 25 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Головинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере", — сообщила Волк.
Ранее Лайф писал, что главу предприятия Минэнерго задержали за мошенничество на 25 млн. По данным следствия, Николай Мягких участвовал в мошеннических схемах с оценкой и реализацией автомобилей. Однако сам гендиректор свою вину отрицает.
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