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Суд арестовал главу предприятия Минэнерго по делу о хищении 25 млн рублей

Ранее сообщалось о задержании главы Федерального энергосервисного предприятия Николая Мягких.

5 февраля, 15:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Районный суд города Москвы арестовал исполняющего обязанности главы подведомственного Минэнерго предприятия по подозрению в хищении 25 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Головинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере", — сообщила Волк.

Ранее Лайф писал, что главу предприятия Минэнерго задержали за мошенничество на 25 млн. По данным следствия, Николай Мягких участвовал в мошеннических схемах с оценкой и реализацией автомобилей. Однако сам гендиректор свою вину отрицает.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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