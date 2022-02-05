Суд арестовал главу предприятия Минэнерго по делу о хищении 25 млн рублей

"Головинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере", — сообщила Волк.

Ранее Лайф писал, что главу предприятия Минэнерго задержали за мошенничество на 25 млн. По данным следствия, Николай Мягких участвовал в мошеннических схемах с оценкой и реализацией автомобилей. Однако сам гендиректор свою вину отрицает.