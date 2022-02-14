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Лыжница Степанова предложила журналисту найти "моторчик в трусиках" из-за странных подозрений

Ранее она также хлёстко сумела ответить представителю норвежского издания, который выступал против присутствия россиян на Играх.

14 февраля, 14:28

Фото на обложке © Instagram / stepanova_nika01

Российская лыжница, олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова обратилась к журналисту шведского издания Expressen Томасу Петтерссону, который заподозрил наших спортсменок в использовании запрещённого фтора С8 на Олимпиаде.

"Не хотите ещё проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!" — написала Степанова в своём инстаграме.

Лыжница Степанова поставила на место норвежского журналиста Сальтведта, прогонявшего россиян с Олимпиады

Лыжница Степанова поставила на место норвежского журналиста Сальтведта, прогонявшего россиян с Олимпиады

Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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