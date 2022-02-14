Серийного подмосковного маньяка по кличке Шварц обвинили ещё в восьми убийствах

Приговорённого к пожизненному заключению серийного маньяка из Подмосковья Андрея Головачёва по кличке Шварц обвинили ещё в восьми убийствах. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на материалы следствия.

По данным оперативников, инкриминируемые Шварцу преступления были совершены в конце 90-х. В одном из эпизодов злоумышленника обвиняют в убийстве девушки из Воронежа. Как утверждают оперативники, тогда маньяк арендовал квартиру, в которой расправился с её хозяйкой. Аналогичное преступление он совершил в городе Шахты Ростовской области, где также убил женщину-арендодателя и её сына. При этом Шварц не занимался грабежом и никого не насиловал, им "двигала жажда крови".

"У всех убийств характерный почерк: множественные колото-резаные раны и перерезанное горло. Схема одна: преступник подыскивал по объявлениям комнату либо квартиру, убивал хозяина и постояльцев, после чего переезжал в другой город или регион", — рассказали правоохранители, расследовавшие преступления.

Теперь 55-летнему Шварцу грозит второе пожизненное лишение свободы. Не исключено, что на счету маньяка есть и другие жертвы.