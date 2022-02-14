Серийного подмосковного маньяка по кличке Шварц обвинили ещё в восьми убийствах
Преступник действовал всё время по одной и той же схеме: подыскивал по объявлениям жильё, убивал хозяина, после чего переезжал в другой город. Его жертвами были как женщины, так и мужчины.
Андрей Головачёв. Фото © ГСУ СКР по Московской области
Приговорённого к пожизненному заключению серийного маньяка из Подмосковья Андрея Головачёва по кличке Шварц обвинили ещё в восьми убийствах. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на материалы следствия.
По данным оперативников, инкриминируемые Шварцу преступления были совершены в конце 90-х. В одном из эпизодов злоумышленника обвиняют в убийстве девушки из Воронежа. Как утверждают оперативники, тогда маньяк арендовал квартиру, в которой расправился с её хозяйкой. Аналогичное преступление он совершил в городе Шахты Ростовской области, где также убил женщину-арендодателя и её сына. При этом Шварц не занимался грабежом и никого не насиловал, им "двигала жажда крови".
"У всех убийств характерный почерк: множественные колото-резаные раны и перерезанное горло. Схема одна: преступник подыскивал по объявлениям комнату либо квартиру, убивал хозяина и постояльцев, после чего переезжал в другой город или регион", — рассказали правоохранители, расследовавшие преступления.
Теперь 55-летнему Шварцу грозит второе пожизненное лишение свободы. Не исключено, что на счету маньяка есть и другие жертвы.
Ранее криминалисты объяснили, по каким признакам можно вычислить маньяка. Считается, что на формирование поведения преступника в первую очередь влияют проблемы в биологической, психологической и социальной сферах.
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