Олимпийские чемпионы и "Добро вместе" запустили акцию по поиску хозяев бездомным животным

Олимпийские чемпионы и платформа помощи бездомным животным "Добро вместе" запустили благотворительную акцию "Чемпионы забирают из приюта" по поиску дома животным, у которых нет хозяев. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба благотворительной компании.

"Для нас важно было наглядно показать, что бездомные животные достойны любви: в тот момент, когда многие поддерживают заводчиков, в адских условиях приютов ожидают своего человека, свои любящие семьи добрые, отзывчивые и искренние живые существа", — говорится в сообщении.

Акция вдохновлена примером семикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Ромашиной, которая взяла собаку из приюта. Ей дали кличку Герда, однако, по словам Светланы, называют собаку Дворянкой, потому что она беспородная.

"В наше время это чрезвычайно острая тема, потому что на улицах очень много бездомных животных, которым нужна помощь. Кто, как не мы, должен им помогать", — подчеркнула спортсменка

Также в акции приняла участие многократный призёр Олимпийских игр по гимнастике Мария Пасека и чемпионка и призёр Паралимпийских игр по плаванию Анна Крившина. Идею также поддержали в столичном Департаменте СМИ и ГК "Мособлреклама", выделив бесплатные рекламные площади на улицах Москвы и Московской области.