"Хотела доказать, что с ним не ради денег": Исповедь девушки чемпиона мира по Dota 2 Халилова, которую он бросил из-за беременности

4 февраля Сеть взорвал пост теперь уже бывшей девушки российского киберспортсмена, игрока в Dota 2 Магомеда Collapse Халилова. В своём инстаграме Мари сообщила, что они с Магой больше не вместе, — Халилов бросил возлюбленную, узнав, что она носит под сердцем ребёнка. В октябре 2021-го молодой человек в составе команды Team Spirit победил в главном международном киберспортивном турнире по игре в Dota 2 — The International 10. Как рассказала Мари в эксклюзивном интервью Лайфу, после звёздного часа Магомед начал меняться, причём не в лучшую сторону.

Бывшая девушка Магомеда Халилова Мари рассказывает об отношениях и о том, что происходило после того, как она забеременела. Запись © LIFE. Фото и видео © Предоставлено Лайфу Мари — Instagram / meowwram

О знакомстве

Магомед и Мари долгое время общались в Сети, играли вместе в компьютерные игры, пока парень пропадал в буткемпах (от англ. bootcamp — ускоренное практическое обучение с преподавателем и наставниками. — Прим. Лайфа). Когда у Халилова начался отпуск, он пригласил подругу в Москву. Пара много времени проводила вместе. Холодок в отношениях пробежал после победы Team Spirit на десятом чемпионате мира по Dota 2 в октябре прошлого года.

Мари и Магомед Халилов. Фото © LIFE

О том, как Магомед изменился после чемпионства

Мари предполагала, что победа и выигрыш командой Team Spirit 18 миллионов долларов скажутся на возлюбленном, но не ожидала, что Халилов изменится настолько сильно. Причём сам он уверял, что не знает, на что будет тратить заработанные деньги.

"А я не знаю, что мне покупать. У меня всё, что нужно, есть, я ни в чём не нуждаюсь!" — говорил Магомед в октябре 2021-го.

Мари и Магомед Халилов. Фото © LIFE

Как призналась девушка, она пыталась намекнуть избраннику, что теперь он не тот, с кем она познакомилась, причём делала это тактично.

"Пыталась не обидеть его. Потому что я понимаю, что мои слова как-то могли обидеть его: о том, что он изменился, что он ведёт себя как-то странно", — пояснила Мари.

После победы Халилов охладел к подруге, заботился о Мари не так, как раньше. Начались ссоры. Сначала девушка успокаивала себя, что ей кажется, что она придумала проблему. Но быстро начала понимать, что Мага действительно уже не тот человек, которым был.

"Холодно относился, он никогда не хочет решать проблемы. Я всегда ему говорила: "Мага, давай вместе обсудим это всё, тебя не устраивает это, меня вот это, давай вместе решим, придём вместе к общему выводу". Всегда просто говорил: "Мари, отстань, Мари, хватит, Мари, прекрати. Мог накричать, не замечать меня, игнорировать", — призналась собеседница.

Мари и Магомед Халилов. Фото © LIFE

Беременность

Мари всегда хотела доказать избраннику, что встречается с ним не ради денег. Подарки Магомед делал, но сама девушка презенты не выпрашивала никогда. Для Мари главным было, что любимый рядом. Она ценила время вместе, потому что случались и вынужденные расставания — Халилов уезжал на тренировки или домой в Махачкалу. О беременности девушка узнала, вернувшись на родину в Казахстан.

"У меня, как обычно, были типичные волнения насчёт этого (по поводу беременности. — Прим. Лайфа), я заподозривала, и я ему говорила об этом. Я ему сказала о том, что уже беременна, после того как я сдала анализы, чтобы лишний раз не пугать его", — заявила нам Мари.

Тест на беременность, сделанный бывшей девушкой Магомеда Халилова Мари. Фото © Предоставлено Лайфу Мари

Киберспортсмен узнал, что дама сердца ждёт от него ребёнка, 24 января. Конечно, Халилов был в шоке, и пара вместе начала думать, что теперь делать. Мари нуждалась в моральной поддержке, а в итоге избранник просто послал её, заблокировав везде. Девушке пришлось связываться с Магомедом через его друга.

Неделю беременная Мари думала, как поступить, делать ли аборт. Девушка решила, что сейчас ребёнок возлюбленному не нужен и лучше избавиться от плода. 1 февраля она приняла абортивную таблетку, а в ночь на 2-е число Мари стало так плохо, что она даже думала вызвать скорую. Остановило лишь то, что о беременности пока не знала её мама.

Девушка была записана к врачу на девять утра, и за пару часов до приёма Магомед её бросил, сообщив, что уже не любит.