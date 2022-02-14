Алексей Кортнев назвал рок-н-ролл музыкой молодых и неумелых

Музыкант уверен, что это направление питается исключительно сексуальной энергией. По его мнению, всё происходящее на рок-сцене имеет целью "привлечь самочку".

Рок-н-ролл — это музыка молодых и неумелых. Такое мнение высказал вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

"Это во всём мире так. Что The Beatles, что The Rolling Stones когда только начинали играть, практически ничего не умели. Со временем человек матереет и в основном начинает эксплуатировать то, что написал, когда практически ничего не умел играть", — пояснил Кортнев в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Он уверен, что этот стиль питается исключительно сексуальной энергией: всё, что делается на рок-сцене, — для того, чтобы "привлечь самочку".

"Самцы чирикают именно с этой целью. Поэтому когда надобность в этом постепенно к 50 годам утихает, то и чирикать становится незачем", — заявил Кортнев.