Блинкен подтвердил решение временно перенести посольство из Киева во Львов

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил, что США приняли решение временно перевести своё посольство из Киева во Львов на запад Украины в целях безопасности. Об этом говорится в его обнародованном письменном заявлении.

"Мы находимся в процессе временного перемещения операций посольства на Украине <…> во Львов", — говорится в тексте, распространённом пресс-службой Госдепа.

В качестве причины такого шага глава внешнеполитического ведомства США назвал якобы имеющее место "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной".