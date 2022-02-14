Блинкен подтвердил решение временно перенести посольство из Киева во Львов
В качестве причины глава Госдепа назвал якобы имеющее место "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной.
Фото на обложке: Энтони Блинкен © Flickr / statephotos
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил, что США приняли решение временно перевести своё посольство из Киева во Львов на запад Украины в целях безопасности. Об этом говорится в его обнародованном письменном заявлении.
"Мы находимся в процессе временного перемещения операций посольства на Украине <…> во Львов", — говорится в тексте, распространённом пресс-службой Госдепа.
В качестве причины такого шага глава внешнеполитического ведомства США назвал якобы имеющее место "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной".
Как рассказывал Лайф, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США уже два месяца издеваются над здравым смыслом, заявляя о "вторжении" РФ. По словам дипломата, если Штаты продолжат осуществлять свою провокационную кампанию, это рано или поздно приведёт Украину к краху.
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