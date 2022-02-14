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Блинкен подтвердил решение временно перенести посольство из Киева во Львов

В качестве причины глава Госдепа назвал якобы имеющее место "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной.

14 февраля, 18:57

Фото на обложке: Энтони Блинкен © Flickr / statephotos

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил, что США приняли решение временно перевести своё посольство из Киева во Львов на запад Украины в целях безопасности. Об этом говорится в его обнародованном письменном заявлении.

"Мы находимся в процессе временного перемещения операций посольства на Украине <…> во Львов", — говорится в тексте, распространённом пресс-службой Госдепа.

В качестве причины такого шага глава внешнеполитического ведомства США назвал якобы имеющее место "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной".

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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