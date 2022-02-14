The American Conservative: Лозунг "Возвращайся домой, Америка!" снова актуален

Известный лозунг 70-х годов "Возвращайся домой, Америка!" снова стал актуальным для Соединённых Штатов. Об этом сообщает в своей статье редактор журнала The American Conservative, политик Патрик Бьюкенен.

По его словам, американцы всегда были "незаменимой нацией" и могли навязать свою "благожелательную глобальную гегемонию" всему миру. Но потом решили создать "новый мировой порядок и погрузились в последовательные войны в Ираке, на Балканах, в Афганистане, снова в Ираке, Сирии, Ливии, Йемене".

"Мы истекали кровью до того момента, пока половина населения не повторила лозунг кампании [кандидата в президенты США] Джорджа Макговерна 1972 года: "Возвращайся домой, Америка!" — пишет Бьюкенен.

Он добавил, что, несмотря на разочарование населения от провалов во внешней политике, граждане США должны призвать Вашингтон сконцентрироваться на решении внутренних проблем.

Политик подчеркнул, что сегодня баланс сил меняется в пользу геополитических оппонентов США: России, Китая, КНДР и Ирана — именно это привело Штаты к огромным военным расходам и формированию госдолга, который превышает объём всей экономики страны. По мнению Бьюкенена, Америке сегодня остаётся лишь отвлечься от ностальгии "по ушедшей эпохе мировой гегемонии США".