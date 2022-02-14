НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Разрушило одно из зданий: На фабрике по производству динамита в Польше прогремел мощный взрыв

К месту происшествия сейчас стягиваются пожарные бригады, также направили вертолёты санитарной авиации. Информации о погибших нет, известно, что двух человек разыскивают спасатели.

14 февраля, 18:41

Фото на обложке © RMF FM

Последствия взрыва на фабрике по производству динамита в Польше. Видео © RMF FM

Мощный взрыв прогремел в польском Крупском Млыне на фабрике по производству взрывчатых веществ. Как сообщает радиостанция RMF FM, это предприятие, принадлежащее компании NitroErg, является одним из крупнейших производителей динамита в Европе.

Уточняется, что в результате взрыва было разрушено одно из зданий. В настоящее время спасатели разыскивают двух человек, которые после ЧП не явились на общий сбор сотрудников фабрики. О погибших и пострадавших на данный момент не сообщается.

Минимум 12 человек пропали после взрыва газа в жилом доме на Сицилии

Минимум 12 человек пропали после взрыва газа в жилом доме на Сицилии

К месту происшествия сейчас стягиваются пожарные бригады, также направили вертолёты санитарной авиации.

Ранее Лайф сообщал, что взрыв на фабрике по производству пиротехники в Мексике унёс жизни двух человек. Пятеро пострадавших госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжёлое.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1