Разрушило одно из зданий: На фабрике по производству динамита в Польше прогремел мощный взрыв

Последствия взрыва на фабрике по производству динамита в Польше. Видео © RMF FM

Мощный взрыв прогремел в польском Крупском Млыне на фабрике по производству взрывчатых веществ. Как сообщает радиостанция RMF FM, это предприятие, принадлежащее компании NitroErg, является одним из крупнейших производителей динамита в Европе.

Уточняется, что в результате взрыва было разрушено одно из зданий. В настоящее время спасатели разыскивают двух человек, которые после ЧП не явились на общий сбор сотрудников фабрики. О погибших и пострадавших на данный момент не сообщается.

К месту происшествия сейчас стягиваются пожарные бригады, также направили вертолёты санитарной авиации.