Разрушило одно из зданий: На фабрике по производству динамита в Польше прогремел мощный взрыв
К месту происшествия сейчас стягиваются пожарные бригады, также направили вертолёты санитарной авиации. Информации о погибших нет, известно, что двух человек разыскивают спасатели.
Фото на обложке © RMF FM
Последствия взрыва на фабрике по производству динамита в Польше. Видео © RMF FM
Мощный взрыв прогремел в польском Крупском Млыне на фабрике по производству взрывчатых веществ. Как сообщает радиостанция RMF FM, это предприятие, принадлежащее компании NitroErg, является одним из крупнейших производителей динамита в Европе.
Уточняется, что в результате взрыва было разрушено одно из зданий. В настоящее время спасатели разыскивают двух человек, которые после ЧП не явились на общий сбор сотрудников фабрики. О погибших и пострадавших на данный момент не сообщается.
К месту происшествия сейчас стягиваются пожарные бригады, также направили вертолёты санитарной авиации.
Ранее Лайф сообщал, что взрыв на фабрике по производству пиротехники в Мексике унёс жизни двух человек. Пятеро пострадавших госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжёлое.
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