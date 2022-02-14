Зеленский подписал указ о назначении 16 февраля Днём единения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 16 февраля в стране объявлено Днём единения. Соответствующий документ опубликован на сайте главы Незалежной.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство", — сказал украинский лидер в своём видеообращении к гражданам.

Зеленский также подчеркнул, что Украина хочет свободы и готова бороться за неё. При этом он пообещал вернуть Донбасс и российский Крым "исключительно путём переговоров". По его словам, Незалежная никогда не будет посягать на чужое, но и своего не отдаст.

Согласно указу, на зданиях во всех населённых пунктах Украины 16 февраля должны поднять государственные флаги, в 10:00 прозвучит гимн страны, а иностранные диппредставительства должны провести "имиджевые мероприятия" для поддержки Незалежной.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.