Зеленский подписал указ о назначении 16 февраля Днём единения на Украине
Президент Незалежной также обратился к гражданам страны и заявил, что Киев хочет свободы и готов бороться за неё. Он подчеркнул, что страна "своего не отдаст".
Владимир Зеленский. Фото на обложке © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 16 февраля в стране объявлено Днём единения. Соответствующий документ опубликован на сайте главы Незалежной.
"Нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство", — сказал украинский лидер в своём видеообращении к гражданам.
Зеленский также подчеркнул, что Украина хочет свободы и готова бороться за неё. При этом он пообещал вернуть Донбасс и российский Крым "исключительно путём переговоров". По его словам, Незалежная никогда не будет посягать на чужое, но и своего не отдаст.
Согласно указу, на зданиях во всех населённых пунктах Украины 16 февраля должны поднять государственные флаги, в 10:00 прозвучит гимн страны, а иностранные диппредставительства должны провести "имиджевые мероприятия" для поддержки Незалежной.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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