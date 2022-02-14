Лавров обсудил с главой МИД Ирана нагнетание Западом ситуации вокруг Украины
В ходе беседы с иранским коллегой министр подчеркнул, что развёрнутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Незалежной не что иное, как провокация.
Сергей Лавров. Фото © Flickr / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили в телефонном разговоре нагнетание некоторыми странами Запада нездоровой обстановки вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном по итогам переговоров.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины", — сообщили в министерстве.
Лавров также подчеркнул, что "развёрнутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели", подталкивая Киев к пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса".
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Ранее Лайф сообщал, что уже завтра Путин обсудит украинский кризис и "Северный поток – 2" с канцлером Германии Шольцем. Сегодня президент России провёл отдельные встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу, на которых поднимались вопросы гарантий безопасности, а также обсуждалась ситуация с подводной лодкой США.
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