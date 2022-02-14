НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Лавров обсудил с главой МИД Ирана нагнетание Западом ситуации вокруг Украины

В ходе беседы с иранским коллегой министр подчеркнул, что развёрнутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Незалежной не что иное, как провокация.

14 февраля, 18:06
<p>Сергей Лавров. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mfarussia/35673451750" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Сергей Лавров. Фото © Flickr / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили в телефонном разговоре нагнетание некоторыми странами Запада нездоровой обстановки вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном по итогам переговоров.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины", — сообщили в министерстве.

Лавров также подчеркнул, что "развёрнутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели", подталкивая Киев к пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса".

Make Love, Not War?: Байден вместо ответа на вопрос об Украине поздравил журналистов с Днём всех влюблённых

Make Love, Not War?: Байден вместо ответа на вопрос об Украине поздравил журналистов с Днём всех влюблённых

Ранее Лайф сообщал, что уже завтра Путин обсудит украинский кризис и "Северный поток – 2" с канцлером Германии Шольцем. Сегодня президент России провёл отдельные встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу, на которых поднимались вопросы гарантий безопасности, а также обсуждалась ситуация с подводной лодкой США.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1