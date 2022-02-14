Лавров обсудил с главой МИД Ирана нагнетание Западом ситуации вокруг Украины

В ходе беседы с иранским коллегой министр подчеркнул, что развёрнутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Незалежной не что иное, как провокация.